В слове прИнять как проверить букву и?
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В слове прИнять как проверить букву и?
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ПрИнят, ударение на И
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