Пасечник с трех ульев собрал 35 кг меда детям и внукам он отправил 25 кг меда а пчела?? на зиму оставил на 20 кг меньше чем отправил детям и внукам сколько кг меда осталось у пасечника

Математика
Пасечник с трех ульев собрал 35 кг меда детям и внукам он отправил 25 кг меда а пчела?? на зиму оставил на 20 кг меньше чем отправил детям и внукам сколько кг меда осталось у пасечника
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25 - 20 = 5 кг оставил пчелам 35 - (25 +5) = 5 кг оставил себе
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Ақсақ сөзінің эфемизмы
Ответить
Математика
Найти производную !!!! F'(x)=( (х-1)^2*x+(x-1) )'=
Ответить
Русский язык
Описание внешности друга вступение осн часть концовка
Ответить
Литература
1,2 pomogite pojalusta
Ответить
Физика
Представьте графически вектор силы и объясните чем он характеризуется
Ответить