Пасечник с трех ульев собрал 35 кг меда детям и внукам он отправил 25 кг меда а пчела?? на зиму оставил на 20 кг меньше чем отправил детям и внукам сколько кг меда осталось у пасечника

Математика

Пасечник с трех ульев собрал 35 кг меда детям и внукам он отправил 25 кг меда а пчела?? на зиму оставил на 20 кг меньше чем отправил детям и внукам сколько кг меда осталось у пасечника

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