Пасечник с трех ульев собрал 35 кг меда детям и внукам он отправил 25 кг меда а пчела?? на зиму оставил на 20 кг меньше чем отправил детям и внукам сколько кг меда осталось у пасечника
Математика
Пасечник с трех ульев собрал 35 кг меда детям и внукам он отправил 25 кг меда а пчела?? на зиму оставил на 20 кг меньше чем отправил детям и внукам сколько кг меда осталось у пасечника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25 - 20 = 5 кг оставил пчелам 35 - (25 +5) = 5 кг оставил себе
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