Описание внешности друга вступение осн часть концовка

Гость: Гость:

У меня есть друг с которым я дружбу веду с самого бества , у него мягкий характер , сам он по себе привлекательный , среднего телосложения , мы с ним впервые познакомились на секции хоккея(или где то ещё).Он мнюеня научил хорошо кататься на коньках , теперь мы с ним учимся в одной шк ив одном классе.Недавно мы вместе посетили музей экспереметвриум , было очень прикольно и весело .но самое главное у Паши скоро день рождение , я придумал , что подарю ему новую клюшку , т.к он на прошлом занятии сломал свою. вот такая у нас с Пашей крепкая дружба.