Почему Владимир Дубровский считался разбойником благородным?Приведите примеры Помогите ответить на вопрос заранее громадное спасибо

Гость: Гость:

Владимир Дубровский стал разбойником, не увидев другого выхода из сложившегося положения. Он не допускал мысли, что имение его бедных родителей достанется Троекурову. Дубровский приказал сжечь дом, но прежде отпереть дверь, чтобы напуганные приказные могли выбраться. Архип ослушался барина и первое преступление было совершено: люди сгорели. Зная, что раз суд не пощадил его в правом деле, то, конечно не будет снисходителен и в рассмотрении этого происшествия, где не прямая, но косвенная вина его была, Дубровский решает с частью преданных ему крепостных податься в лес разбойничать.Шайка разбойников под предводительством Владимира Дубровского никогда не отнимала денег и ценностей у бедных людей. Да и у богатых забирали не все. Разбойники, хоть и наводили ужас на всю округу, никого не убивали. И первоначальные планы Дубровского о "кровавой мести" Троекурову тоже разрушились, потому что молодой разбойник всем сердцем полюбил дочь своего врага Машу. Бывших кистеневцев стали называть благородными разбойниками, а их предводитель слыл в округе чуть ли не Робин Гудом. Однако на деле все оказалось не так возвышенно и благородно. Преследуемые правительственными войсками, разбойники вынуждены защищаться. В схватке Дубровский приставляет пистолет к груди офицера и убивает его. Он понимает, что жизнь его товарищей по оружию под угрозой и решает прекратить разбойничью жизнь. Сочувствуя своему герою, Пушкин все же развенчивает миф о его благородстве. Не может честный и благородный человек оставить преданных ему людей по сути на произвол судьбы, а сам скрыться за границу.