Синонимы слово дыра?

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Синонимы слово дыра?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отверстие .-. наверное .-.
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