Какое утверждение верно? экватор делит Азию на 2 равные части. Азия расположена по??ностью в северном полушарии. большая часть Азии расположена в северном полушарии. Азия расположена полностью в южном полушарии. большая часть А...
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Какое утверждение верно? экватор делит Азию на 2 равные части. Азия расположена по??ностью в северном полушарии. большая часть Азии расположена в северном полушарии. Азия расположена полностью в южном полушарии. большая часть Азии расположена в южном полушарии.
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Верные: Большая часть Азии расположена в северном полушарии.
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