Tell the truth wear nice clothes remember birthdays be beautiful iisten be famous Напишите слова остальные! СРО??НО В ШКОЛУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Английский язык
Tell the truth wear nice clothes remember birthdays be beautiful iisten be famous Напишите слова остальные! СРО??НО В ШКОЛУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Гость:
Что? мне все слова английского языка вводить?
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