Решите уравнение 3/14x - 0,59=8/21x - 1,24

Гость: Гость:

3/14x-0,59=8/21x-1,243/14x-8/21x=0,59-1,24(3*3-8*2)/42х=-0,65-7/42х=-0,65-1/6х=-0,65х=1*/6*0,65х=1/3,9=10/39 а это на всякий случай, если х в числителе 3х/14-0,59=8х/21-1,243х/14-8х/21=0,59-1,24(3*3-8*2)х/42=-0,65-7х/42=-0,65-х/6=-0,65х=6*0,65х=3,9