Выделить окончание во мн.ч у сущ.и разобрать одно из них как части речи.Город чудный город древний ,ты вместил в свои концы и посады и деревни, и палаты и дворцы ,опоясан лентой пашен ,весь пестреешь ты в садах ,сколько храмов ...

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Выделить окончание во мн.ч у сущ.и разобрать одно из них как части речи.Город чудный город древний ,ты вместил в свои концы и посады и деревни, и палаты и дворцы ,опоясан лентой пашен ,весь пестреешь ты в садах ,сколько храмов сколько башен,на семи твоих холмах.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Концы - окончание ы;  Посады - окончание ы;  Деревни - окончание и;  Палаты - окончание ы;  Дворцы - окончание ы;  Садах - окончание ах;  Храмов - окончание ов;  Башен - окончание нулевое (то есть его нет);  Холмах - окончание ах.  -------------------------------------------------------------------------  Разбор слова КОНЦЫ, как часть речи:                                       1.(Что?)концы.  Н.ф.-концы.  2.Нариц.,неодуш.,м.р.,2 скл.;в им.п.,мн.ч.. 3.(Что?)концы(подлежащее).
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