Выделить окончание во мн.ч у сущ.и разобрать одно из них как части речи.Город чудный город древний ,ты вместил в свои концы и посады и деревни, и палаты и дворцы ,опоясан лентой пашен ,весь пестреешь ты в садах ,сколько храмов ...
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Выделить окончание во мн.ч у сущ.и разобрать одно из них как части речи.Город чудный город древний ,ты вместил в свои концы и посады и деревни, и палаты и дворцы ,опоясан лентой пашен ,весь пестреешь ты в садах ,сколько храмов сколько башен,на семи твоих холмах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Концы - окончание ы; Посады - окончание ы; Деревни - окончание и; Палаты - окончание ы; Дворцы - окончание ы; Садах - окончание ах; Храмов - окончание ов; Башен - окончание нулевое (то есть его нет); Холмах - окончание ах. ------------------------------------------------------------------------- Разбор слова КОНЦЫ, как часть речи: 1.(Что?)концы. Н.ф.-концы. 2.Нариц.,неодуш.,м.р.,2 скл.;в им.п.,мн.ч.. 3.(Что?)концы(подлежащее).
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