Выделить окончание во мн.ч у сущ.и разобрать одно из них как части речи.Город чудный город древний ,ты вместил в свои концы и посады и деревни, и палаты и дворцы ,опоясан лентой пашен ,весь пестреешь ты в садах ,сколько храмов ...

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Выделить окончание во мн.ч у сущ.и разобрать одно из них как части речи.Город чудный город древний ,ты вместил в свои концы и посады и деревни, и палаты и дворцы ,опоясан лентой пашен ,весь пестреешь ты в садах ,сколько храмов сколько башен,на семи твоих холмах.

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