На стене в кухне надо заменить плиткина участке прямоугольной формы , длина котор??го 6дм, а ширина 4дм. Сколько потребуется плиток, если площадь каждой из них 1дм в квадрате? 2дм в квадрате?
Математика
На стене в кухне надо заменить плиткина участке прямоугольной формы , длина котор??го 6дм, а ширина 4дм. Сколько потребуется плиток, если площадь каждой из них 1дм в квадрате? 2дм в квадрате?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6*4=24дм - площадь участка который надо заполнить плиткой 24/1=24 - плитки площадью 1 дм 24/2=12 - плиток площадью 2 дм
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