На стене в кухне надо заменить плиткина участке прямоугольной формы , длина котор??го 6дм, а ширина 4дм. Сколько потребуется плиток, если площадь каждой из них 1дм в квадрате? 2дм в квадрате?

Математика

На стене в кухне надо заменить плиткина участке прямоугольной формы , длина котор??го 6дм, а ширина 4дм. Сколько потребуется плиток, если площадь каждой из них 1дм в квадрате? 2дм в квадрате?

Автор: Гость