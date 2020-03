Написать программу, которая запрашивает возраст и выводит сообщение (подросток и??и нет). Будем считать возраст подростка от 11 лет до 15 лет.

Гость: Гость:

Если на паскале сойдет, то лови... Если от 11 и до 15, значит возраст должен быть >= 11, но <= 15 (больше или равно, меньше или равно), это можно сделать с помощью оператора in, допустим age будет равен 13, тогда пишем так if (age in [от..до]). И дальше можем что нибудь делать с этим. Вот код: begin var age: integer; //Создаем переменную для хранения возраста readln(age); //Читаем возраст if (age in [11..15]) then writeln('Подросток') else writeln('Не подросток');//Подробнее опишу end. Допустим: Ввод: 13; Вывод: 'Подросток' --------------------------------- Ввод: 18 Вывод: 'Не подросток' И так далее... -------------------------------- Если не трудно нажми "Спасибо" ;)