Какой вы представляете Феньку? Напишите умаляю.
Литература
Какой вы представляете Феньку? Напишите умаляю.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крутую. красивую и модную
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