В программе «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «–», «*» и «/» – соответственно операции сложения, вычитания, умножения и деления. Правила выполнения операций и порядок действий...
Информатика
В программе «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «–», «*» и «/» – соответственно операции сложения, вычитания, умножения и деления. Правила выполнения операций и порядок действий соответствует правилам арифметики. Определите значение переменной b после выполнения данного алгоритма: a := 100 b :=240 a := 3*a+20 b := a*2–b В ответе укажите одно целое число — значение переменной b.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A := 3*100 + 20 b := 320*2 - 240 = 400 Ответ будет 400
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