Характеристика сашка та Клима з твору " таємне товариство боягузів?" Помогите срочно на завтра
Українська література
Характеристика сашка та Клима з твору " таємне товариство боягузів?" Помогите срочно на завтра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сашко та климко справжні друзі. Вони не кинуть одне-одного в біді, готові ступитися один за одного.Одним словом таких друзів треба ще пошукати.
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