Какое вещество помогает при газообмене паразитическим круглым червям

Биология
Какое вещество помогает при газообмене паразитическим круглым червям
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нематоды- раздельнополые. Половая система круглых червей имеет трубчатое строение: у самки — парные яичники, яйцеводы, матки и непарное влагалище, у самца — непарный семенник, семяпровод, семяизвергательный канал, совокупительный аппарат. Оплодотворение внутреннее, развитие обычно проходит с неполным превращением (со стадией личинки).У некоторых нематод в глотке имеются выросты кутикулы – своеобразные зубы. С их помощью нематоды способны прокалывать покровы животных и растений.
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