Какое вещество помогает при газообмене паразитическим круглым червям

Гость: Гость:

Нематоды- раздельнополые. Половая система круглых червей имеет трубчатое строение: у самки — парные яичники, яйцеводы, матки и непарное влагалище, у самца — непарный семенник, семяпровод, семяизвергательный канал, совокупительный аппарат. Оплодотворение внутреннее, развитие обычно проходит с неполным превращением (со стадией личинки).У некоторых нематод в глотке имеются выросты кутикулы – своеобразные зубы. С их помощью нематоды способны прокалывать покровы животных и растений.