Какое влияние на здоровье человека оказывают занятия спортом и туризмом

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Какое влияние на здоровье человека оказывают занятия спортом и туризмом
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Гость:
Повышенный иммунитет ;здоровый бодрый организм
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