Какое значение имеет окраска скорлупы яиц у птиц?

Гость: Гость:

Отсюда делаем вывод: Птицы различают свои яйца от чужих по уникальному рисунку (окрасу) скорлупы.Кроме того, многие птица несут яйца не в гнездах на верхушках деревьев, а в глухих зарослях на земле. В таких местах маскировка яиц имеет приоритетное значение