Какое значение имеет окраска скорлупы яиц у птиц?
Биология
Какое значение имеет окраска скорлупы яиц у птиц?
Ответ(ы):
Гость:
Отсюда делаем вывод: Птицы различают свои яйца от чужих по уникальному рисунку (окрасу) скорлупы.Кроме того, многие птица несут яйца не в гнездах на верхушках деревьев, а в глухих зарослях на земле. В таких местах маскировка яиц имеет приоритетное значение
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