Саше 10 лет а Вадиму 6.На сколько ....?

Математика
Саше 10 лет а Вадиму 6.На сколько ....?
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Ответ(ы):
Гость:
10-6= 4 На 4 года Саша старше ВАдима
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