Запиши эти слова в Р.п стрелительные шустрые тихое спокойное грязный вонючий смелая весёлая
Русский язык
Запиши эти слова в Р.п стрелительные шустрые тихое спокойное грязный вонючий смелая весёлая
Ответ(ы):
Гость:
Стремительных, шустрых, тихого, спокойного, грязного, вонючего, смелой, весёлой
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