Помогите. Выполнить действия 1) (2,6+3,7)*5 2) (18,07-6,03)*8 3) (24,95+17,8)*9 1) 2,3*11+1,8*15 2)6,25*16+18,9*21 3)9,03*25-10,7*15
Математика
Помогите. Выполнить действия 1) (2,6+3,7)*5 2) (18,07-6,03)*8 3) (24,95+17,8)*9 1) 2,3*11+1,8*15 2)6,25*16+18,9*21 3)9,03*25-10,7*15
Ответ(ы):
Гость:
1) 48,1 2)96,32 3)384,75 1)52,3 2) 496,9 3)95,25
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