Помогите вставить пропущенные слова: "I ... make my bed. I never have ... for my breakfast/ I ... heip my mum about the house. I never .... but I always..."
Английский язык
Помогите вставить пропущенные слова: "I ... make my bed. I never have ... for my breakfast/ I ... heip my mum about the house. I never .... but I always..."
Ответ(ы):
Гость:
1) I am 2)- 3)I am 4)- Я не поняла 2;4 :( Ну может чуть-чуть помогла
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