Пожалуйста помагите перевести на казахский только правильно мне срочно нужно . Я хожу каждый день после школы иду на легкую атлетику мне нравится этот спорт. Моя мама в детстве занималась гимнастикой и она хотела чтобы я тоже ...
Қазақ тiлi
Пожалуйста помагите перевести на казахский только правильно мне срочно нужно . Я хожу каждый день после школы иду на легкую атлетику мне нравится этот спорт. Моя мама в детстве занималась гимнастикой и она хотела чтобы я тоже пошла на этот вид спорта но я выброла тот который мне нравится . А папа у меня ходил на бокс 5 лет и теперь мой брат тоже ходит на этот вид спорта . Моя семья любит заниматься спортом хоть мои родители уже не ходят ни куда но мы лето ездим на велосипеде .
Ответ(ы):
Гость:
Ссори за качество надеюсь поймешь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Математика
В трёх вагонах поезда едут 100 пассажиров. В первом и во втором 66 пассажиров,а во втором и третьем 69 пассажиров сколько пассажиров в каждом вагон...
Русский язык
Гаснет вечер, даль синеет. Солнышко садится, Степь да степь кругом - и всюду Нив?? колосится! Пахнет медом, зацветает Белая гречиха... ...
Математика