Пожалуйста помагите перевести на казахский только правильно мне срочно нужно . Я хожу каждый день после школы иду на легкую атлетику мне нравится этот спорт. Моя мама в детстве занималась гимнастикой и она хотела чтобы я тоже ...

Қазақ тiлi

Пожалуйста помагите перевести на казахский только правильно мне срочно нужно . Я хожу каждый день после школы иду на легкую атлетику мне нравится этот спорт. Моя мама в детстве занималась гимнастикой и она хотела чтобы я тоже пошла на этот вид спорта но я выброла тот который мне нравится . А папа у меня ходил на бокс 5 лет и теперь мой брат тоже ходит на этот вид спорта . Моя семья любит заниматься спортом хоть мои родители уже не ходят ни куда но мы лето ездим на велосипеде .

Автор: Гость