Решите пример по действиям 60.997+(6012+6228):30=? 1) в скобках 2) деление 3) сложение
Математика
Решите пример по действиям 60.997+(6012+6228):30=? 1) в скобках 2) деление 3) сложение
Ответ(ы):
Гость:
1)6012+6228=12240 2)12240÷30=408 3)60997+408=61505
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