В трёх вагонах поезда едут 100 пассажиров. В первом и во втором 66 пассажиров,а во втором и третьем 69 пассажиров сколько пассажиров в каждом вагоне?

Математика

В трёх вагонах поезда едут 100 пассажиров. В первом и во втором 66 пассажиров,а во втором и третьем 69 пассажиров сколько пассажиров в каждом вагоне?

Автор: Гость