В трёх вагонах поезда едут 100 пассажиров. В первом и во втором 66 пассажиров,а во втором и третьем 69 пассажиров сколько пассажиров в каждом вагоне?
Математика
В трёх вагонах поезда едут 100 пассажиров. В первом и во втором 66 пассажиров,а во втором и третьем 69 пассажиров сколько пассажиров в каждом вагоне?
Ответ(ы):
Гость:
100-69=31 пас в 1 вагоне 66-31=35 пас- во втором вагоне 69-35=34 пас - в третьем вагоне
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