Гаснет вечер, даль синеет. Солнышко садится, Степь да степь кругом - и всюду Нив?? колосится! Пахнет медом, зацветает Белая гречиха... Звон к вечерне из деревни Долетает тихо... А вдали кукушка в роще Медленно кукует.....

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Гаснет вечер, даль синеет. Солнышко садится, Степь да степь кругом - и всюду Нив?? колосится! Пахнет медом, зацветает Белая гречиха... Звон к вечерне из деревни Долетает тихо... А вдали кукушка в роще Медленно кукует... Счастлив тот, кто на работе В поле заночует! 1.В тексте три глагола с приставками. Найдите и выпишите эти слова (Зацветает, долетает, заночует). Запишите по два примера на каждое значение приставки. 2 Спишите бессоюзные сложные предложения, выполните их синтаксический разбор.

Автор: Гость