Преобразуй запись. состав и запиши из слов предложения. найди и подчеркни глаголы. определи их число. 1. деньки, настали, солнечные. 2. ручейки, свои, песенки, запели, весёлые. 3. на, появилась, травка, зелёная, лужайках. 4. пр...

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Преобразуй запись. состав и запиши из слов предложения. найди и подчеркни глаголы. определи их число. 1. деньки, настали, солнечные. 2. ручейки, свои, песенки, запели, весёлые. 3. на, появилась, травка, зелёная, лужайках. 4. прилетели, уже, скворцы. 5. они, строят, на, гнёзда, деревьях.

Автор: Гость