Преобразуй запись. состав и запиши из слов предложения. найди и подчеркни глаголы. определи их число. 1. деньки, настали, солнечные. 2. ручейки, свои, песенки, запели, весёлые. 3. на, появилась, травка, зелёная, лужайках. 4. пр...
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Преобразуй запись. состав и запиши из слов предложения. найди и подчеркни глаголы. определи их число. 1. деньки, настали, солнечные. 2. ручейки, свои, песенки, запели, весёлые. 3. на, появилась, травка, зелёная, лужайках. 4. прилетели, уже, скворцы. 5. они, строят, на, гнёзда, деревьях.
Ответ(ы):
Гость:
1 Настали солнечные деньки. (настали мн.ч),2 Запели ручейки свои весёлый песенки. (запели мн. ч) 3 На лужайках появилась зелёная травка. (появилась ед. ч) Уже прилетели скворцы (прилетели мн. ч) 5 Они строят на деревьях гнёзда. (строят мн.ч)
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