Представь число 40560 в виде суммы разрядных слагаемых 1) Сколько единиц в разряде сотен числа 40560? Сколько всего сотен в этом числе? Вырази его: а) в сотнях и единицах б)в тысячах и единицах 2) Вырази величины в указанных ед...
Математика
Представь число 40560 в виде суммы разрядных слагаемых 1) Сколько единиц в разряде сотен числа 40560? Сколько всего сотен в этом числе? Вырази его: а) в сотнях и единицах б)в тысячах и единицах 2) Вырази величины в указанных единицах измерения:а)40560м=?км ?м,40560мм=?м ?мм,40560мм=?дм ?мм б)40560кг=?т ?кг,40560кг=?ц ?кг,40560г=?кг ?г
Ответ(ы):
Гость:
40000+500+60 1)4 еденицы 2)40км 560м
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