Из луковиц собранных в степи девочки вырастили 80 тюльпанов . сколько листьев у каждого тюльпана если на всех этих тюльпанов 480 листьев . сколько листьев у 60 тюльпанов.

Математика

Из луковиц собранных в степи девочки вырастили 80 тюльпанов . сколько листьев у каждого тюльпана если на всех этих тюльпанов 480 листьев . сколько листьев у 60 тюльпанов.

Автор: Гость