Из луковиц собранных в степи девочки вырастили 80 тюльпанов . сколько листьев у каждого тюльпана если на всех этих тюльпанов 480 листьев . сколько листьев у 60 тюльпанов.

Математика
Из луковиц собранных в степи девочки вырастили 80 тюльпанов . сколько листьев у каждого тюльпана если на всех этих тюльпанов 480 листьев . сколько листьев у 60 тюльпанов.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 480:80=6 (л.)- у 1 тюльпана 2)60*6=360 (л.)- у 60 тюльпанов
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