Из луковиц собранных в степи девочки вырастили 80 тюльпанов . сколько листьев у каждого тюльпана если на всех этих тюльпанов 480 листьев . сколько листьев у 60 тюльпанов.
Математика
Из луковиц собранных в степи девочки вырастили 80 тюльпанов . сколько листьев у каждого тюльпана если на всех этих тюльпанов 480 листьев . сколько листьев у 60 тюльпанов.
Ответ(ы):
Гость:
1) 480:80=6 (л.)- у 1 тюльпана 2)60*6=360 (л.)- у 60 тюльпанов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
СРОЧНО ПОМОГИТЕ Скажите какого числа слова: цифра, восстание, воззвание, замороз??и, шепот, тьма, ворота, будни, серебро, шорох, предположение, м...
Английский язык