Решил уровнение любым способом 1 и 2 ненадолго только 3 и 4!
Математика
Решил уровнение любым способом 1 и 2 ненадолго только 3 и 4!
Ответ(ы):
Гость:
15*(а-4)=42+8*(а-4) 15а-60=42+8а-32 15а-8а=42+60-32 7а=70 а=70/7=10 (у+1)*18=36+12*(у+1) 18у+18=36+12у+12 18у-12у=36-18+12 6у=30 у=30/6=5
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