Помогите составить предложения со словосочетаниями: непохож на себя, себе на уме. Заранее спасибо!
Русский язык
Помогите составить предложения со словосочетаниями: непохож на себя, себе на уме. Заранее спасибо!
Ответ(ы):
Гость:
Ты сам на себя не похож
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