Решите уравнение x^4=(x-30)^2

Алгебра
Решите уравнение x^4=(x-30)^2
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
X²=|x-30| 1)x<30 x²=30-x x²+x-30=0 x1+x2=-1 U x1*x2=-30 x1=-6 U x2=5 2)x≥30 x²=x-30 x²-x+30=0 D=1-120=-119<0 нет решения
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