в какой части лесной зоны растут кедровники?
География
в какой части лесной зоны растут кедровники?
Ответ(ы):
Гость:
В борах, то есть в хвойных лесах.
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