З двох мист,видстань миж якими 540км,виихали одночасно назустрич один одному 2 авто??уси.Вони зустрились через 4 години.Швидкисть першого автобуса 65км\год.Знайти швидкисть другого автобуса.

Математика
З двох мист,видстань миж якими 540км,виихали одночасно назустрич один одному 2 авто??уси.Вони зустрились через 4 години.Швидкисть першого автобуса 65км\год.Знайти швидкисть другого автобуса.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
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