Деление с остатком. сравни. реши 72:2 72:3 42:2 42:3 52:2 52:3 62:2 62:3 82:2 82:3 и расписать ка правильно?
Математика
Деление с остатком. сравни. реши 72:2 72:3 42:2 42:3 52:2 52:3 62:2 62:3 82:2 82:3 и расписать ка правильно?
Ответ(ы):
Гость:
36>24 12<14; 23>17,333333; 32>20,66666; 41>27,33333333 Я решил
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