(5-3√2)(5+3√2) СРОЧНО НУЖНО
Алгебра
(5-3√2)(5+3√2) СРОЧНО НУЖНО
Ответ(ы):
Гость:
По формуле сокрощенного умножение а^2-в^2=(а+в)(а-в) => данное выражение будет равно 25-18=7
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите. Выполнить действия 1) (2,6+3,7)*5 2) (18,07-6,03)*8 3) (24,95+17,8)*9 1) 2,3*11+1,8*15 2)6,25*16+18,9*21 3)9,03*25-10,7*15
Английский язык
Помогите вставить пропущенные слова: "I ... make my bed. I never have ... for my breakfast/ I ... heip my mum about the house. I never .... but...
Русский язык
А много ль рассветов ты встретил в лесу разобрать по частям речи Определить не только подлежащие и сказуемое