Какое значение имело изобретение лука и стрел. 5 класс #144

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Лук и стрелы появились еще в конце палеолита, но только в мезолите они были усовершенствованы и получили повсеместное распространение. Свою роль лук сохранял около 12—15 тыс. лет. Даже когда появилось огнестрельное оружие, лук еще долго с ним соперничал. Например, во время Отечественной войны 1812 г. иррегулярные части русской армии (башкиры) были вооружены в основном луком и стрелами. Изобретение лука говорит о том, что человек в эпоху мезолита познает уже некоторые законы механики. Используя эти законы, тогда же было создано множество охотничьих ловушек. Найдены луки с человека в высоту, сделанные из вяза — лучшего для лука дерева на севере Европы. Стрелы же достигали одного метра в длину. С таким оружием человек мог успешно охотиться на любого зверя тех времен — на зубра, лося, дикую свинью, медведя и т. д., а также на мелких животных и птиц. Луки изготовлялись двух типов: простые и сложные. Простой состоял из целого куска дерева, сложный — из дерева, кости и рога. Наконечники стрел изготовляли из камня, кости, зуба. Иногда применялись стрелы с тупым концом или с шариком на конце — для охоты на пушного зверя и птицу. Широко использовали отравленные и зажигательные стрелы. Североамериканские индейцы при помощи стрел сжигали целые поселки своих врагов. Дальность боя из лука — 80—100 м, а из тяжелого индейского лука мастера стреляли на 450 м. Скорострельность хорошего воина достигала до 20 выстрелов в минуту. Стрелок племени апачей в Америке с 300 шагов пробивал человека стрелой насквозь, а в эпоху завоевания испанцами Центральной Америки были случаи, когда индейская стрела не только пробивала всадника в доспехах насквозь, но и пригвождала его к лошади.