Решить Помогите срочно надо.
Математика
Решить Помогите срочно надо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(8^-2)^x=(1/8)^1/2 (8^-2)^x=8^(-1/2) 8^(-2x)=8^(-1/2) -2x=-1/2 2x=1/2 x=1/4
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