Сначала идет умножение или деление

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Сначала идет умножение или деление
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С лева на право........
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