Какой интересный факт Вы узнали об Екатерине 2
Литература
Какой интересный факт Вы узнали об Екатерине 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что в честь её назвали город сначало Екатеринодар а потом Краснодар
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