Какой интересный факт Вы узнали об Екатерине 2

Литература
Какой интересный факт Вы узнали об Екатерине 2
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Автор: Гость
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Гость:
Что в честь её назвали город сначало Екатеринодар а потом Краснодар
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