1) Путешественник проплыл против течения реки на моторной лодке 3 ч.Обратно он вернулся на плоту.Сколько времении путешественник затрлатил на обратный путь ,если собственная скорость лодки 24 км/ч, а скорость течения 3 км/ч? 2)...
Математика
1) Путешественник проплыл против течения реки на моторной лодке 3 ч.Обратно он вернулся на плоту.Сколько времении путешественник затрлатил на обратный путь ,если собственная скорость лодки 24 км/ч, а скорость течения 3 км/ч? 2)Путешественник проплыл по реке на плоту 75 км за 25 ч.Обратно он вернулся на моторной лодке,собственная скорость которой 28 км/ч.Сколько времени затратил путешественник на обратный путь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.1)24*3=72(км)-путь. 2)72:3=24(ч) Ответ:Путешественник потратил на обратный путь 24 ч.
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