1) Путешественник проплыл против течения реки на моторной лодке 3 ч.Обратно он вернулся на плоту.Сколько времении путешественник затрлатил на обратный путь ,если собственная скорость лодки 24 км/ч, а скорость течения 3 км/ч? 2)...

Математика

1) Путешественник проплыл против течения реки на моторной лодке 3 ч.Обратно он вернулся на плоту.Сколько времении путешественник затрлатил на обратный путь ,если собственная скорость лодки 24 км/ч, а скорость течения 3 км/ч? 2)Путешественник проплыл по реке на плоту 75 км за 25 ч.Обратно он вернулся на моторной лодке,собственная скорость которой 28 км/ч.Сколько времени затратил путешественник на обратный путь?

Автор: Гость