Спишите предложения из произведений Л. Н. Толстого, объясняя расстановку знаков ??репинания. Составьте схемы этих предложений. 1) Наташа не кончила ещё петь как в комнату вбежал восторже(н/нн)ый четырнадцатилетний Петя с из...

Русский язык

Спишите предложения из произведений Л. Н. Толстого, объясняя расстановку знаков ??репинания. Составьте схемы этих предложений. 1) Наташа не кончила ещё петь как в комнату вбежал восторже(н/нн)ый четырнадцатилетний Петя с известием что пришли ряже(нн/н)ые. 2) Пелагея Даниловна стала узнавать ряже(нн/н)ых восхищаясь тем как хорошо были сдела(нн/н)ы костюмы как шли они особе(н/нн)о к барышням и бл..годарила всех за то что так повес..лили её. 3) И в ту м..нуту как она говорила ей самой к..залось что она видела то что говорила. 4) Иногда Пьер вспоминал о слыша(нн/н)ом им рассказе о том как на войне с..лдаты н..ходясь под выстрелами в пр..крытии когда им делать нечего ст..рательно из(ы/и)скивают себе занятие для того чтобы легче переносить опас(?)ность. 5) Сильнее всего пор(а/о)зило его то что пр..ближаясь к Смоленску он вид..л пр..красное поле овса которое какие(то) с..лдаты косили оч..видно на корм и по которому стояли лагерем

Автор: Гость