Хозяйственное освоение территории России в 18-19 вв. СРОЧНО!!!

Гость: Гость:

Русские научные экспедиции второй половины XVIII-XIX вв. изучали европейскую и азиатскую части России: Восточно-Европейскую равнину, Уральские горы, Сибирь; в 1784 г. купец Григорий Шелиховосновал постоянные русские поселения на Аля­ске. Наиболее значительными по результатам оказались экспеди­ции Петра Палласа и Ивана Лепехина. П. Паллас проделал путь и составил описание земель от Волги до Байкала. Путешествие И. Ле­пехина длилось около 5 лет. Его путь пролегал от Балтийского моря до Каспия, а оттуда к Уральским горам и побережью Белого моря. Путешественниками были найдены многие неизвестные ранее виды растений, птиц, насекомых, описаны месторождения руд, реки, озера, горные хребты. В 1803 г. Иваном Крузенштерном было совершено Первое рус­ское кругосветное путешествие на кораблях «Нева» и «Надежда». Широко известна русская экспедиция 1819-1821 гг. на судах «Вос­ток» и «Мирный» под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Они обошли вокруг Антарктиды 5 раз и от­крыли в омывающих ее водах много островов. Датой открытия ма­терика принято считать 28 января 1820 г., когда экспедиция впер­вые подошла к берегам Антарктиды. Экспедиции Ф. Врангеля и П. Анжу (1820-1824) обследовали и нанесли на карту северное и северо-восточное побережья Сибири. П. Чихачев (1842) составил географическое описание Алтая и Саян. Г. Карелин (1840-1842) исследовал казахские степи до границ с Китаем. В 1845 г. в Петербурге было основано Русское географическое общество. По его инициативе были организованы научные экспе­диции в Сибирь, на Дальний Восток, в Среднюю и Центральную Азию. П. Кропоткин в 60-х гг. XIX в. добился больших научных результатов в изучении Восточной Сибири. П. Семенов-Тян-Шанский в этот же период положил начало исследованиям Тянь-Шаня, озера Иссык-Куль. В 1867-1869 гг. Н. Пржевальский исследовал Дальний Восток, а в 1870-1885 гг. совершил четыре путешествия в Центральную Азию. Материал с сайтаhttp://doklad-referat.ru В XX в. география научных исследований территории России была не менее широкой и разнообразной. С 1920 г. под руководством А. Ферсмана началось исследование Кольского полуострова. В 1923- 1927 гг. экспедиции Б. Городковаизучили север Западной Сибири, Урал, составили первые точные карты этих районов. В 1926 г. С. Обручев описал Колымский край; В. Арсеньевисследо­вал Приморье и описал его природу. В эти же годы начинается ис­следование высокогорных вершин Тянь-Шаня и Памира. Имена многих известных отечественных деятелей и исследова­телей можно найти на карте мира: залив Петра Великого (близ Вла­дивостока); города Ломоносов, Пржевальск, Санкт-Петербург; мыс Дежнева, Берингов пролив и Берингово море, остров Врангеля в Чукотском море, хребет Ферсмана и многие другие.