Сочинение на тему интернет

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Сочинение на тему интернет
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что такое интернет? Это множество полезной информации, в интернете я могу с легкостью найти то,что мне нужно. Быстрый и мгновенный поиск того,что я хочу найти. Интернет полезная вещь, мне не придется идти в библиотеку за книгой,я могу прочесть ее сидя дома, для этого мне стоит написать название книги в строке поиска и наслаждаться чтением. Сложно представить этот мир без интернета, я считаю,что он очень полезен и нужен.
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