Нужно решить пример по действиям: 10,211+39,76/(7,69+0,31)+0,253*23-1,95

Алгебра
Нужно решить пример по действиям: 10,211+39,76/(7,69+0,31)+0,253*23-1,95
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)7.69+0.31=8 2)39.76/8=4.97 3)0.253*23=5.819 4)10.211+4.97=15.181 5)15.181+5.819=21 6)21-1.95=19.05 Ответ: 19.05
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