16 кг огурцов на 200 рублей дешевле, чем 13 кг помидоров, а 24 кг огурцов на 240 рублей д??роже, чем 15 кг помидоров. Определите общую стоимость в рублях 6 кг огурцов и 13 кг помидоров.
Математика
16 кг огурцов на 200 рублей дешевле, чем 13 кг помидоров, а 24 кг огурцов на 240 рублей д??роже, чем 15 кг помидоров. Определите общую стоимость в рублях 6 кг огурцов и 13 кг помидоров.
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