Пожалуйста помогите решить задачу номер 4
Математика
Пожалуйста помогите решить задачу номер 4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12-4=8(шт) ответ:на 8 мячей больше чем осталось
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