Надо написать эссе по обществознанию ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Обществознание
Надо написать эссе по обществознанию ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Кто хочет сдвинуть мир, пусть сдвинет себя." - это мудрое высказывание принадлежит великому греческому философу Сократу. Что же оно означает? Прежде чем менять мир, сначала стоит посмотреть на себя со стороны и попытаться самому измениться к лучшему. Если каждый человек будет оценивать свои действия критично, искать недостатки в себе, а не в других, в мире будет больше радости и добра, меньше войн. А еще, задумав что-то доброе, нужно начинать действовать, идти вперед и не бояться трудностей. "Проснулся утром, убери свою планету..." ("Маленький Принц" Антуан Де-сент Экзюпери).
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