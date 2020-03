Прочитай. Затем напиши ответы на вопросы. Anna and Mark are ten. Peter is nine. Thomas is seven and Lucia is five. 1 How old is Lucia? She’s five. 2 How old is Mark? ............................................ 3 How old...

Английский язык

Прочитай. Затем напиши ответы на вопросы. Anna and Mark are ten. Peter is nine. Thomas is seven and Lucia is five. 1 How old is Lucia? She’s five. 2 How old is Mark? ............................................ 3 How old is Thomas? ............................................ 4 How old is Anna? ............................................ 5 How old is Peter? ............................................ 6 How old are you?

