За 10 с до финиша скорость велосипедиста была 21,6 м/с, а на финише 20 м/с. Определите ускорение с которым финишировал спортсмен.
Физика
За 10 с до финиша скорость велосипедиста была 21,6 м/с, а на финише 20 м/с. Определите ускорение с которым финишировал спортсмен.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=(V-Vo)/t = (20-21,6)/10 = - 1,6/10 = - 0,16 м/с² (немного притормозил на финише :(
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