За 10 с до финиша скорость велосипедиста была 21,6 м/с, а на финише 20 м/с. Определите ускорение с которым финишировал спортсмен.

Физика

За 10 с до финиша скорость велосипедиста была 21,6 м/с, а на финише 20 м/с. Определите ускорение с которым финишировал спортсмен.

Автор: Гость