Вышли мышки как-то раз Посмотреть, который час. Найди два слова, в которых ты с помощью правил можешь решить по одной орфографической задаче. Пожалуйста помогите.

Русский язык

Вышли мышки как-то раз Посмотреть, который час. Найди два слова, в которых ты с помощью правил можешь решить по одной орфографической задаче. Пожалуйста помогите.

Автор: Гость