Вышли мышки как-то раз Посмотреть, который час. Найди два слова, в которых ты с помощью правил можешь решить по одной орфографической задаче. Пожалуйста помогите.
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Вышли мышки как-то раз Посмотреть, который час. Найди два слова, в которых ты с помощью правил можешь решить по одной орфографической задаче. Пожалуйста помогите.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Посмотреть-смотр(бузударная гласная в корне)
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